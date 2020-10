Bushido terá judocas na seleção que disputará o Nacional

A Associação Bushido de Judô, comandada pelo sensei Daniel Garcia, participou da Seletiva Estadual para o Campeonato Nacional de Judô Funcional, nas categorias sub 13 aspirante e sub 18, sub 21 e veteranos, da divisão especial.

Ao todo, seis judocas participaram da competição e todos conquistaram medalhas: Pedro Henrique Taú, campeão no sub 13 leve; Lavínia Lopes Coelho, campeã no sub 13 leve; Fernando Maldonado Menossi, campeão no veterano 2 pesado; Maria Eduarda Fermoselli, vice-campeã no sub 18 pesado; Rafael da Costa Casagrande, 3º colocado no sub 21 leve e Gabriel da Costa Casagrande, 3º colocado no sub 21 pesado.

A Associação Bushido de Judô, que disputou a seletiva com grandes equipes de judô do estado de São Paulo, conquistou o terceiro lugar na classificação geral.

Os atletas campeões de suas categorias, Pedro, Lavínia e Fernando farão parte da equipe Paulista de Judô no Campeonato Nacional de Judô Funcional, competição organizada pela Confederação Brasileira de Judô, que será realizada a partir do dia 27 de outubro, em transmissão online pelo YouTube.

“Parabéns aos judocas do Judô Bushido, mais uma conquista inédita para o Projeto Social e para Vargem Grande do Sul. Foi realmente um resultado muito positivo e só foi possível por estarmos fazendo nossos treinos online, é uma competição que exige condicionamento físico e técnica para exercícios funcionais e entrada de golpes. Vamos continuar o treinamento e torcer para que os nossos judocas tenham sucesso e que a equipe paulista seja a campeã do nacional“, avaliou o sensei Daniel Garcia.

