Não respondeu aos leitores do jornal

Com uma boa estrutura e equipe trabalhando em sua campanha, é de se estranhar que o prefeito Amarildo Duzi Moraes não tenha respondido às perguntas formuladas pela Gazeta sobre seu plano de governo para a séria questão do abastecimento de água no município. Durante suas duas campanhas anteriores, o atual prefeito, quando foi candidato, sempre procurou as páginas do jornal para divulgar seus planos de governo. Além do jornal escrito, a Gazeta de Vargem Grande através das redes sociais atinge milhares de leitores e eleitores da cidade, tornando-se importante ferramenta de divulgação do que pensa e pretende fazer o futuro prefeito de Vargem.

Rossi cordialmente respondeu as questões e deu democraticamente as devidas satisfações aos leitores do jornal e também à população vargengrandense sobre como pretende resolver a questão da água, caso seja eleito.

Avanço

Antes tarde do que nunca, a transmissão online das sessões do Legislativo parece que deve se concretizar. Uma antiga reivindicação da população, uma das demandas mais questionadas pela Gazeta junto à Câmara, a exibição dos trabalhos dos vereadores ao vivo sempre esbarrava em restrições particulares de um ou outro parlamentar. Nenhum desses que faziam objeção foram a público e assumiram essa posição. No entanto, articularam intensamente para que tudo continuasse na mesma.

Transparência

A Administração Pública possui cinco princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro da publicidade, a transparência é um dos pilares fundamentais. No estado democrático de direito, o poder pertence ao povo e é dever de todos os ocupantes de cargos eletivos que façam a prestação de contas à sociedade. Nesse sentido, transparência nunca é demais.

Sem desculpas

As ferramentas para que as reuniões dos vereadores alcancem o maior número de pessoas possível existem, são simples de serem usadas e não necessitam de grande soma de recursos. Além disso, com a pandemia e a necessidade de todos permanecerem o maior tempo possível em suas residências para evitar a contaminação pela Covid-19, obrigou a restrição do acesso do público às sessões e tornou urgente a exibição do trabalho do vereador pela Internet.

Clínica Veterinária

Em sessão extraordinária realizada na quinta-feira, dia 15, os vereadores aprovaram a iniciativa de nomear a clínica veterinária que está em fase de conclusão em homenagem a Antônio Bertoloto. O nome do conhecido veterinário prático da cidade já tinha sido dado à sala de atendimento que funcionou por um período ao lado do posto do Samu durante a gestão a gestão de Celso Itaroti. Com sua desativação, os vereadores procuraram garantir a homenagem ao sr. Antônio na nova clínica que funcionará próximo ao Terminal Rodoviário.

Pesquisa

Tem empresa que está pesquisando as chances para prefeito de Vargem. Nesta semana, funcionários da empresa Quality estavam pesquisando sobre a preferência dos votos dos eleitores vargengrandenses para prefeito. Registrado na Justiça Eleitoral com o valor de R$ 18.880,00, só quem paga pode ter acesso aos dados coletados pela pesquisa. Segundo consta, 380 pessoas foram consultadas no município.