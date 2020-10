Dia 25, próximo domingo, tem Live Solidária da Associação Lucas Tapi

A cantora Débora Tortelo será a atração da live solidária que a Associação de Apoio a Pessoa com Câncer – Lucas Tapi vai realizar no próximo domingo, dia 25 de outubro, juntamente com a dupla Júnior e Guilherme.

O público poderá acompanhar pela página da entidade no Facebook, pelo endereço facebook/associacaolucastapi. A exibição promete muito modão sertanejo e música boa. Haverá também campanha para arrecadar recursos para a entidade, que atende crianças e adultos com câncer em Vargem Grande do Sul e região.