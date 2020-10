Inaugurada a Fábrica de Óculos

Informe Publicitário

Vargem Grande do Sul ganha mais uma opção em ótica. Foi inaugurada na semana passada, a Fábrica de Óculos, mais um empreendimento do empresário Leandro Tavares Gonçalves, da rede Óticas Paris.

Ao todo, o grupo emprega mais de 50 pessoas e possui 12 lojas espalhadas em Vargem e região, além do Digital Lab, que é a única indústria de lentes da região e atende mais de 50 municípios.

Leandro contou que mesmo antes da pandemia da Covid-19 o projeto da instalação desta nova loja já estava em andamento. “A Fábrica de Óculos veio com uma proposta de vender barato, atender um público que busca qualidade e preço baixo”, ressaltou.

E Leandro garantiu que não vai parar por aí. Segundo ele, a intenção é expandir os negócios. “Teremos mais Óticas Fábrica de Óculos em Vargem e em toda a região assim como as Óticas Paris”, afirmou.

Inauguração

A inauguração da Ótica Fábrica de Óculos foi realizada na última sexta-feira, dia 9 e foi um grande sucesso. “Tomamos todas as devidas precauções, seguindo todas as normas da vigilância sanitária. Organizamos uma carreata muito bacana, com trio elétrico, o que deu bastante repercussão”, comentou Leandro. O evento contou com a presença de muitos clientes e amigos, que puderam aproveitar o coquetel servido e ainda participar da promoção de 1000 armações grátis.

Leandro convida a todos a conhecerem e aproveitar a qualidade e os bons preços de sua nova loja.

A Fábrica de Óculos fica à rua Quinzinho Otávio, nº 89. O telefone é o (19) 99904-4443.