Lâmpadas das ruas estão sendo trocadas por luminárias de LED

A troca das lâmpadas comuns dos postes de Vargem Grande do Sul por luminárias de LED teve início na quarta-feira, dia 14, pela prefeitura. Também na última semana, os primeiros refletores de LED da Praça Capitão João Pinto Fontão, conhecida como Praça da Matriz, que está em reforma, começaram a ser acesos.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma postagem na sua página da rede social Facebook, nessa primeira fase das trocas de lâmpadas comuns para as de LED nos postes das ruas, serão colocadas mil luminárias. A troca começou na Avenida Walter Tatoni, ao lado do Posto Avenida, até o final da Rua do Comércio.

Em seguida, o prefeito informou que seria feito a Rua Batista Figueiredo até a Rua Dona Maria Cândida, incluindo a Avenida Antônio Bolonha. “Na verdade, nessa primeira fase serão dezenas de ruas atendidas, sendo trocadas a totalidade das lâmpadas de 250 watts, um total de 991”, disse.

Segundo explicou, essas ruas e avenidas com lâmpadas de 250 watts localizam-se em diferentes pontos da cidade e conforme o trabalho vai avançando, irá informando as ruas.

Na sequência, segundo Amarildo, serão mais 2.500 luminárias a serem trocadas, sendo contemplado nessa segunda etapa todos os bairros acima do asfalto, desde o Santa Marta até a Cohab VI.

O prefeito pontuou que as luminárias de LED proporcionam melhor iluminação, maior segurança, menor manutenção e principalmente economia de no mínimo 50% na conta de energia. “Nas Avenidas Alice Buosi e Aurora Fernandes Bolonha, inauguradas recentemente, já contam com luminárias de LED e o resultado é visível”, comentou.

Essa primeira fase, conforme relatou, é uma parceria entre a prefeitura e a Elektro. Segundo o prefeito, isso será feito a custo zero aos cofres públicos, sendo que os investimentos ultrapassam R$ 1 milhão.