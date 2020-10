Polícia Civil e GCM encontram moto que havia sido roubada

Em uma ação conjunta realizada no final da tarde da sexta-feira, dia 16, a Policia Civil e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, localizaram no Sítio Cachoeirinha, próximo à Vila Esperança, uma motocicleta.

O veículo estava jogado em uma vala e havia sido roubada no dia 9 deste mês por dois indivíduos armados. Também foi localizado o capacete que também havia sido roubado da vítima. As diligências prosseguem com o objetivo de identificar os autores do roubo.

Veículo foi recuperado dias após o roubo. Foto: Polícia Civil