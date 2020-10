Candidatos a prefeitos da região se preparam para eleição

As eleições municipais de 2020 se aproximam e a menos de um mês da votação, que acontece em 15 de novembro, os candidatos a prefeitos das cidades da região, assim como os de Vargem, intensificaram suas campanhas e propostas.

Em Divinlândia, O PSDB lançou Geraldo Fornari Junior, o conhecido Dr. Júnior, de prefeito, com João Batista Vivarelli de vice. Na disputa pela prefeitura de Divinolândia, há também Antônio de Padua Aquisti, do PTB, o Padoca, junto a Paulo Aurelietti, como vice-prefeito.

Casa Branca também há dois candidatos a prefeito. José Geraldo Colombini, do MDB, com Osmar Custódio Dias, o Osmar da Farmácia, de vice. O Republicanos lançou Marco César de Paiva Aga como candidato a reeleição. Ele tem Antônio Eduardo Marçon Nogueira, o Duzão, como vice.

A cidade da região com mais candidatos a Chefe do Executivo é São João da Boa Vista, com seis concorrentes. O PSD lançou Francisco de Assis Carvalho Arten na disputa da prefeitura, com José Carlos Sabino de vice, o Dr. Sabino.

O candidato a prefeito do PSB, José Eduardo dos Reis, está concorrendo com o nome de urna Dr. Zé Eduardo, junto ao Dr. João Vicente Marques de Oliveira. Elenice Vidolin, do PSOL, também está na disputa à Chefe do Executivo, junto a Josy Marta Ferreira Mathias, a conhecida Professora Josy Mathias. O PSL indicou Nelson Santos como prefeito, sendo Alan Magalhães o seu vice.

O PSDB lançou como candidata à prefeitura Patrícia Magalhães, junto ao Dr. Ademir Martins Boaventura, de vice-prefeito. Já pelo DEM, quem entrou na disputa foi Maria Terezinha de Jesus Pedroza, com Roberto Campos, da Rede.

Itobi conta com quatro candidatos à prefeitura. Marcos Eduardo Urbano, o conhecido Dedé, do DEM, tem como vice Vera Alves, do PSL. O PTB lançou Alexandre Toribio, o Lê, como candidato a prefeito e de vice Adilson Gizzi, do PSDB.

Já o MDB, Joaquim Cândido Filho, o Maranata, entrou como candidato a prefeito, com Ivone Ribeiro, do PL, como sua vice. Marcos Escames, do Podemos, tem como vice Sérgio Luiz Martins, o Serginho da Farmácia, de vice.

Em São José, o PSC lançou Daniel Donizeti Salotti, o Daniel da Ótica, como prefeito. Ele tem Regi Feliciano como vice. Marcio Zanetti, do PTB, também está concorrendo à prefeitura, com Algemira Pinheiro de vice. Marquinhos Zanetti (PSD), é candidato a prefeito, com Bim Busso como vice.

O ex-deputado Silvio Torres se candidatou pelo PSDB, com Eliézer Gusmão, o Dr. Eliézer, de vice.

Quatro pessoas também disputam a prefeitura em São Sebastião da Grama. Delloro Bilatto Serafim, o Dellorinho (DEM) disputa o Executivo, com Marlene Malagutti de vice. O PSD lançou o Dr. Ricardo Ribeiro Florido, para a reeleição, junto a Vilma de Aguiar, como vice.

Rafael Mascherim Montouro, o Rafa do Gás (MDB) é candidato a prefeito, junto a Richardson Cerri, o Richardinho, como vice. E José Francisco Martha, do PTB, o Zé da Doca disputa a prefietura com Sebastião Braz Júnior, o Pio Leiteiro, de vice.

