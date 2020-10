Dupla foi presa com muita maconha no Jardim Primavera

Os soldados da Polícia Militar Salomão e Emiliano prenderam dois rapazes por tráfico de drogas, no domingo, dia 11, no Jardim Primavera. Na ocasião, grande quantidade de drogas foi apreendida com eles.

A equipe estava em patrulhamento ostensivo pelo bairro, quando viu um rapaz conversando com outro, ambos já conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas.

Ao avistarem os PMs, o primeiro correu para o interior do imóvel, mas foi detido. Ele permaneceu em silêncio ao ser questionado pela equipe. Foi feito contato com a sua mãe, que viu o rapaz correndo para dentro da casa. Ela autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a localização de uma sacola plástica, com duas grandes porções de maconha, totalizando 201 g, que estava escondida dentro de um veículo estacionado na garagem.

Novamente, ele foi indagado e dessa vez confessou que a droga era de sua propriedade e que seus familiares não tinham conhecimento da existência do entorpecente em casa.

A equipe foi até a residência do segundo rapaz, que ao ser indagado confirmou que momentos antes da abordagem do primeiro jovem, teria lhe mostrado a droga que foi localizada pela equipe policial.

Ele confessou também que em seu quarto havia teria uma porção de maconha e uma balança digital que estaria guardando a pedido do outro rapaz. Realizada uma busca no imóvel foi localizada sobre o guarda roupas de sua mãe, uma balança digital e em seu quarto, uma porção de maconha embalada em plástico branco, bem como um celular.

O autor confessou que usava sua casa para fracionar e embalar drogas, motivo pelo qual guardava a balança. Ambos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram apresentados no plantão policial em São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência da ocorrência e ratificou o flagrante.