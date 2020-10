Em São José, PM usou taser em rapaz que agrediu a mulher

No feriado de 12 de outubro, a Polícia Militar de São José do Rio Pardo foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Pelo local foi feito contato com a vítima que informou ter se desentendido com seu companheiro e que ele havia feito ameaças de morte. Ela solicitou apoio para ir até sua residência para pegar documentos pessoais e pertences.

A equipe acompanhou a vítima até a residência, onde encontrava-se o autor que autorizou a entrada da sua companheira para pegar o que precisasse. Assim que a vítima entrou, ele se apoderou de uma faca que estava dentro da residência e começou a fazer ameaças de morte contra a mulher, dizendo que ela não sairia e que se tentasse sair, a furaria com a faca.

De imediato, a equipe começou a conversar com o indiciado tentando acalmá-lo e solicitando que largasse a faca, porém ele não obedeceu a equipe. Durante a conversa, a vítima conseguiu pular a janela e correr para a rua e, em seguida, para a casa de sua mãe.

A conversa continuou até a rua e, segundo os PMs, o autor estava muito alterado e não obedecia a equipe, que permaneceu dialogando. Diante a situação, foi solicitado apoio via rádio, e para não deixar o autor mais descontrolado, os PMs foram mantendo distância, sem perder contato visual até que chegasse o apoio.

Compareceu em apoio o 1° Sgt PM Neivair, que tentou nova abordagem, mas o autor não soltou a faca, sendo necessário o uso da arma de incapacitação neuromuscular, um Taser x2, para imobilização e algemamento.

Assim que o autor caiu, bateu com o rosto no chão, causando pequenas escoriações. Foi dada voz de prisão a ele, que foi conduzido ao pronto socorro e, posteriormente, ao plantão de flagrantes por Casa Branca.

No local, a autoridade de Polícia Civil, tomou ciência do fato e ratificou a voz de prisão, arbitrando fiança de R$ 2 mil, a qual não foi paga, permanecendo o autor a disposição da Justiça. Foi apresentada a faca que o indiciado estava utilizando e o dardo da Taser x2.