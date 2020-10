Live dos Sonhos para o Coração será neste domingo, dia 25

A tarde do domingo, dia 25, vai começar com muita animação. É que às 13h começa a Live dos Sonhos para o Coração, com a apresentação ao vivo da cantora Debora Tortelo e da dupla Júnior e Guilherme.

A live será em prol da Associação de Apoio a Pessoa com Câncer Lucas Tapi que atende pacientes, muitos deles crianças, que estão em tratamento contra o câncer.

O show será transmitido pela página da entidade no Facebook, pelo endereço facebook/associacaolucastapi e a expectativa é de uma tarde cheia de modão sertanejo e música boa.

Haverá também campanha para arrecadar recursos para a entidade. Além disso, quem quiser doar peças para o bazar mantido pela Associação ou conhecer o trabalho desenvolvido pela entidade, o endereço é Rua Quinzinho Otávio, 130. O telefone é o (19) 99938-0209.