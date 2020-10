Clínica Veterinária deve ser inaugurada em 30 dias

A Clínica Veterinária da Prefeitura Municipal foi criada por lei publicada no Diário Oficial do Município, na edição de sexta-feira, dia 16. De acordo com a prefeitura, a previsão para o funcionamento é nos próximos 30 dias.

O prédio que vai abrigar a clínica, que recebeu o nome Clínica Veterinária Municipal “Antônio Bertoloto”, foi construído atrás do Centro de Especialistas Médicas (CEM) Itamar Della Nina Cerva, próximo à Avenida Antônio Bolonha.

À Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura pontuou que ainda não há informações mais precisas sobre o funcionamento, uma vez que estão elaborando um estatuto, no entanto, informou que serão realizados atendimentos clínicos, como consultas, com hora marcada e agendamento, e emergências clinicas.

Questionada sobre cirurgias mais complexas, a prefeitura confirmou que as cirurgias que serão realizadas neste momento são as de castração e, se for necessário, pequenas cirurgias emergenciais.

Para a execução do projeto, foi empregada a verba de R$ 300 mil destinada pelo deputado estadual Bruno Ganem (Podemos), atendendo solicitação da prefeitura e do morador Gláucio Santa Maria, do Mototaxi.

A prefeitura informou que a clínica está em fase de conclusão, onde móveis, equipamentos, medicamentos e demais insumos estão chegando. Conforme explicou, duas veterinárias concursadas foram convocadas e estão aptas a iniciar os trabalhos, assim que a clínica estiver em condições de funcionamento, o que deve ocorrer em até 30 dias.

De acordo com o publicado do Diário Oficial do Município, a clínica é subordinada ao Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, com apoio e colaboração do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. O local será destinado a atender cães e gatos, e serão realizados os procedimentos de castrações, vacinações e atendimentos clínicos.

Atendimentos

Segundo a prefeitura, as vacinações indicadas pelo Ministério da Saúde, de caráter obrigatório, serão aplicadas gratuitamente. No entanto, a lei declara que para fazer jus aos serviços da Clínica Veterinária Municipal, o dono do animal deverá ter renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos, manter cadastro pessoal atualizado, fazer cadastro do animal e comprovar a residência em Vargem.

Foi pontuado que as informações cadastrais serão prestadas pelo proprietário do animal, com declaração de veracidade. Porém, no caso de qualquer das informações serem inverídicas, ficará o proprietário do animal excluído definitivamente do atendimento da clínica e ele ainda poderá responder civil e criminalmente.

A lei autoriza que a prefeitura firme parcerias com organizações não governamentais e instituições de ensino de medicina veterinária, para viabilizar os atendimentos.

De acordo com o publicado, o Poder Executivo Municipal deverá, através dos Departamentos de Saúde e Medicina Preventiva e Agricultura e Meio Ambiente, realizar ações educativas sobre saúde animal e posse responsável.