Falecimentos

Faleceu Aparecido de Mello, aos 74 anos de idade, no dia 18 de outubro. Servidor público municipal, trabalhou durante muitos anos no viveiro de mudas da prefeitura. Era viúvo de Conceição Aparecida de Mello. Deixa a filha Rosângela, o genro Luís Barion e as netas Thaís e Samanta. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Ribeiro, o conhecido “seu Cido”, aos 70 anos de idade, no dia 17 de outubro. Deixa a esposa Maria, os filhos Fernanda e Ezequiel, o genro Gelson, os netos Marília, Bruna, Mariana e Vítor e o bisneto Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. João Batista Gabricio, aos 51 anos de idade, no dia 22 de outubro. Agricultor, ele deixa a esposa Fanny Aquino, os pais Gumercindo e Lorice e os irmãos Maria Inês, Paulo e Ana Lúcia e demais familiares.

Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo César de Souza Silva, aos 53 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixa os pais Roberto e Maria Aparecida, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

