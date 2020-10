Matrículas de novos alunos da rede municipal começa no dia 26

As matrículas de novos alunos na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021, têm início na segunda-feira, dia 26, de acordo com o Departamento Municipal de Educação. As matrículas seguem até 6 de novembro e serão divididas por idade.

De segunda-feira, dia 26, a sexta-feira, dia 30, conforme o informado, devem fazer matrícula pais e responsáveis de crianças que irão completar quatro anos de idade até 31 de março de 2021.

Em 4 e 5 de novembro, devem ser feitas as matrículas para crianças a completar cinco anos de idade até 31 de março de 2021. Já no dia 6 de novembro, serão feitas as matrículas de crianças que completarão seis anos de idade até 31 de março de 2021.

Segundo a Educação, todas as secretarias das escolas municipais estarão recebendo as matrículas. Para isso, os pais ou responsáveis devem levar uma foto 3×4 e cópias da certidão de nascimento, cartão do SUS, carteira de vacinação atualizada, comprovante de residência dos últimos três meses, CPF e RG ou documento oficial com foto dos pais ou dos responsáveis pela criança, e-mail e telefone de quem fizer a matrícula.

A diretora de Educação Renata Taú pediu que os pais e responsáveis matriculem as crianças para frequentar a escola. “Também solicitamos a colaboração das pessoas que conhecem famílias que têm crianças nesta faixa etária fora para escola, para que as informem e peçam para fazerem a matrícula das crianças”, disse.