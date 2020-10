Associação Setembro segue entregando cestas básicas a famílias em risco social

Desde maio, a Associação Setembro está entregando cestas básicas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo Thaisa Pavan, membro da Associação Setembro, cerca de 500 cestas já foram entregues pela entidade até o momento. No total, 200 famílias estão sendo beneficiadas com a ajuda.

Ela explicou que a arrecadação de cestas teve início com as lives, como a do cantor Ronaldo Marques em prol da Associação e a do Sicoob Crediçucar, que doou cerca de 10 toneladas de alimentos. “Desses alimentos, muitos eram hortifrúti e foram enviados para a Ação Social. As cestas, a Associação Setembro está entregando”, disse.

Além disso, Thaisa comentou que houve muita doação de empresas e pessoas físicas, como o empresário Carlos Alberto de Oliveira Filho, o conhecido Beto, que faleceu recentemente em decorrência da Covid-19. Ele havia doado 900 quilos de feijão para compor as cestas que estão sendo entregues às famílias.

Thaisa contou que em uma carreata da paróquia Santana, a Associação Setembro também arrecadou alimento, e que a empresa Ihara, que atende a Cooperbatata, doou 600 cestas. Metade foi destinada para o município de Casa Branca, e o restante para a Associação.

“Não teve nenhuma campanha da Associação Setembro mesmo, foi tudo campanha de terceiros, em prol da Associação. Então, ao todo, temos umas 800 cestas para entregar para as famílias”, comentou.

Ela explicou como está sendo feito essa distribuição. “A princípio, 150 famílias foram beneficiadas, quando entregamos por três meses, uma cesta em cada mês, e agora estamos trabalhando com mais 50 famílias. Até acabar essas 800 cestas, vamos entregando para essas famílias por três meses”, completou