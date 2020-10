CCAA oferece aulas de conversação com professora residente nos EUA

Informe Publicitário:

O CCAA de Vargem Grande do Sul tem uma grande novidade para seus alunos e também para quem deseja começar a aprender inglês ou investir na conversação. Há algumas semanas, a escola passou a contar em sua equipe com Suzane, professora residente nos Estados Unidos da América.

As aulas com Suzane já são um sucesso. A professora se apresentou e explicou como foi sua história até o momento atual de sua vida, falou sobre o país, como foram seus primeiros dias em território americano, e esclareceu dúvidas que foram surgindo no decorrer da conversação, como obtenção de visto, entre outros.

O CCAA tem ainda em sua equipe professores que passaram por um treinamento intenso para exercer seus devidos títulos, metodologia única e inteiramente em inglês para que os alunos já se acostumem com o idioma. E agora conta também uma nova professora para os alunos treinarem sua conversação e tirar dúvidas.

Torne-se parte disso, venha ser CCAA.

“Quando você vê, you are speaking.”