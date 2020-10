A vira-lata Neguinha é a grande estrela da coluna Momento Pet desta semana. Adotada por Pâmela Rabelo, a cachorrinha é a grande alegria da família.

Neguinha chegou na casa de Pâmela em 2018. Ela estava na casa de uma amiga, após ser resgatada do antigo lar. “Ela veio passar um final de semana comigo e desde então, não devolvi mais”, disse Pâmela.

A cachorrinha também tem todo o carinho do filho de Pâmela. “Desde quando nos vimos a primeira vez, ela foi super amorosa com meu filho, brincam bastante”, contou. Assim, cercada de muito amor há dois anos, Neguinha também não tem do que reclamar. “Ela é cuidada como se fosse minha filha”, afirmou Pâmela.