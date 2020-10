Moradores cobram calçamento em novas avenidas

Um morador procurou a Gazeta de Vargem Grande na última segunda-feira, dia 19, para questionar a segurança de pedestres e ciclistas nas novas avenidas construídas recentemente pela prefeitura: a Alice Buosi, que liga a Via Expressa Antônio Bolonha ao Jardim Fortaleza, e a Avenida Aurora Bolonha, que vai da avenida Alice Buosi até a Praça da Bíblia.

O morador comentou que é ciclista e que ao passar pela avenida Aurora Bolonha, notou que muitos pedestres seguiam pela pista, pois não há calçadas ao longo da avenida. Assim, ele observou que o risco de acidentes é muito grande. Ponderou ainda que na Avenida Alice Buosi, os carros ganham velocidade e seria interessante como medida de segurança, a criação de uma ciclo faixa na via.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em um vídeo postado recentemente, falou a respeito das obras dessas duas avenidas. Na ocasião, ele pontuou que a urbanização desta região ainda não foi concluída. Segundo ele, a idéia é finalizar uma via que foi aberta paralela à Avenida Aurora Bolonha, mas não terminada. “As negociações com os proprietários já estão bem adiantadas. A intenção é que façam a doação, sem custo algum para a prefeitura”, disse.

O prefeito ainda deu detalhes do projeto para o local. “Será feito um calçadão no entorno das duas avenidas, uma área de ciclismo, todo o paisagismo e o plantio de mais 150 árvores. Ou seja, é uma região que investiremos muito em termo de infraestrutura”, completou.