Parabéns Servidores! Sem vocês, Vargem teria parado

Informe Publicitário:

Na próxima quarta-feira, dia 28 de outubro, comemoramos o Dia do Servidor Público, profissional que tanto luta para oferecer o melhor serviço à população. E neste momento tão difícil que todo o mundo atravessa, percebemos ainda mais a importância do funcionalismo público para a cidade.

Mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia da Covid-19, nas semanas onde a quarentena e o isolamento social eram muito rígidos, os servidores públicos municipais estavam ali, todos os dias, na linha de frente, mantendo a cidade em funcionamento.

Saúde pública, segurança, resgate, brigada de incêndio, manutenção dos serviços oferecidos à população, limpeza urbana, atividades escolares remotas, abastecimento de água, tratamento de esgoto… enfim, todos os servidores se desdobraram, se arriscaram e continuaram trabalhando para que Vargem Grande do Sul não parasse.

HOMENAGEM



Por isso, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), que luta por todo o funcionalismo vargengrandense desde 1985, tem muito orgulho em homenagear cada profissional que atua nos quadros da prefeitura municipal e suas autarquias.

São centenas de servidores e pensionistas, suas famílias, milhares de pessoas que dedicam e dedicaram sua carreira ao serviço público e a cuidar da população.

Obrigado por tudo, colegas servidores!



FAZENDO NOSSA PARTE:



Plano de saúde – por meio da Associação de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Vargem Grande do Sul (Aasasp), os servidores podem ser atendidos pelo plano da Unimed Leste Paulista.

Plano odontológico – parceria do Sindicato com a São Francisco oferece plano odontológico para os servidores.

Convênio com o comércio – O SSPM conta com um cartão próprio para ser utilizado nas lojas conveniadas pelos servidores. A estimativa é que os servidores movimentem mais de R$ 600 mil ao mês no comércio da cidade.

Sede própria – Inaugurada em 2012, a sede própria do Sindicato é um espaço moderno, com auditório, salas para reuniões e cursos, além de oferecer todo o conforto para os servidores.

Estância Boa Esperança – Em parceria com a Aasasp um espaço de 110 mil metros quadrados bem próximo ao Centro, com área verde, campo de futebol, salão de festa anexo à casa principal, um segundo salão de festas, piscinas totalmente reformadas, churrasqueiras, quiosques, forno à lenha, campo de bocha, chalé infantil, jardinagem, estacionamento, guias e sarjetas. Na casa principal há cozinha equipada, fogão à lenha, sala com dois ambientes e lareira, quartos e banheiros. Tudo isso à disposição do servidor associado.

SSPM

SSPM – Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, 587 – Centro. (19) 3641-2827 – www.sspm.com.br