Prédio que vai receber Poupatempo em Vargem está quase concluído

Marcos Vinholi, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e presidente estadual do PSDB, esteve em Vargem Grande do Sul nesta terça-feira, dia 20.

Acompanhado do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e dos vereadores Canarinho e Serginho da Farmácia, também do PSDB, além do candidato a vice-prefeito, Celso Ribeiro (Podemos), Vinholi visitou as obras do prédio que vai abrigar a unidade do município, localizado na esquina da rua Cel. Lúcia com a Rua Silva Jardim, em frente ao Cartório de Registro Civil.

Em um vídeo publicado no perfil do prefeito Amarildo no Facebook, Vinholi elogia a obra. “Esse belo prédio já está funcional, faremos aqui adaptações para funcionar o nosso Poupatempo. Mas a gente já fica muito feliz com essas instalações”, afirmou.

Por sua vez, Amarildo agradeceu ao secretário. “Estamos há alguns meses tratando disso junto com o secretário Marcos Vinholi, o governador e o vice governador. Quero agradecer ao Marcos. Isso é uma conquista muito grande”, disse Amarildo.

Município

O prefeito relatou ainda que além do Poupatempo, que oferece uma série de serviços do Governo do Estado, a prefeitura irá disponibilizar serviços municipais. “Vamos fazer aqui uma espécie de “ganha tempo” municipal. As duas partes vão funcionar aqui e também o Cartório Eleitoral”, disse Amarildo.

Pedido

As tratativas para a instalação do Poupatempo em Vargem tiveram início no ano passado. Em fevereiro, quando foi inaugurada a unidade do Poupatempo em Aguaí, o prefeito reiterou a solicitação ao vice-governador Rodrigo Grcia (DEM), que estava na solenidade.

“Desde setembro do ano passado estamos interagindo com diversos órgãos e pessoas do governo, como o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, o superintendente executivo da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, o superintendente de novos projetos da Prodesp, Ilídio Machado, objetivando viabilizar a vinda do Poupatempo para nossa cidade”, afirmou Amarildo na época.