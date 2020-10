Após agredir mulher com cadeira e faca, rapaz foi preso

Um rapaz foi preso após agredir sua mulher com uma cadeira e faca no Jardim São José, na segunda-feira, dia 19. Participaram da ocorrência os soldados da Polícia Militar Salomão e Silas.

A equipe foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, os PMs fizeram contato com a vítima, que apresentava ferimento na face e no dedo mínimo da mão direita.

Ela relatou aos policiais que o seu marido teria desferido uma pancada em sua cabeça com uma cadeira, e tentado contra sua vida com uma faca, resultando em um corte em seu dedo mínimo da mão esquerda. O autor das agressões foi localizado na parte externa da casa e confirmou as agressões.

Ainda na residência, a vítima informou que o autor vendia cigarros contrabandeados do Paraguai, entregando à equipe policial dois sacos de cor preta contendo em seu interior 355 maços de cigarros de diferentes marcas e uma faca de cabo de madeira, que seu marido teria usado para agredi-la.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e contrabando. A vítima foi levada ao Hospital de Caridade para suturar sua testa.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante, permanecendo o homem preso à disposição da Justiça. Com relação aos cigarros, foi confeccionado boletim de ocorrência de apreensão de objetos.