Homem foi preso em flagrante por violência doméstica

A Polícia Militar, por meio do cabo Ribeiro e soldado Barzon, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica e ameaça no Jardim Bela Vista, na quarta-feira, dia 21.

No local dos fatos a equipe se deparou com o autor, que foi abordado e submetido à busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. Em contato com a vítima, ela informou que o indiciado chegou na residência e passou a ameaçá-la e dizer que iria pôr fogo no imóvel e ainda tentou agredi-la com um pedaço de madeira.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas, e seus direitos constitucionais foram lidos. O autor foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) local, onde passou por exame médico sendo expedido laudo médico cautelar.

A ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante por ameaça e violência doméstica. O autor ficou à disposição da Justiça.