Motorista embriagado bateu em carro, tentou fugir, mas foi pego

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada via Copom para atender um acidente de trânsito na terça-feira, dia 20, no Jardim Paraíso. Os soldados Amauri e Emiliano estavam em patrulhamento e foram ao local.

O acidente foi entre um veículo modelo Gol e um do modelo Voyage. A condutora do Gol relatou aos PMs que conduzia seu veículo, quando outro carro chocou-se contra a porta traseira esquerda e tentou fugir do local.

No entanto, o condutor foi contido até a chegada da viatura. De acordo com os policiais, o motorista do Voyage apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e fala pastosa.

Ele foi convidado a realizar teste do etilômetro, onde foi constatado 1,09 mg/l. A condutora do Gol também foi submetida ao teste de etilômetro, constatado 0,00mg/l.

O motorista do Voyage foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado boletim de ocorrência, autorizando a coleta de sangue para teste e constatação de embriaguez. Posteriormente, o rapaz foi liberado.