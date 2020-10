Geração de empregos

Na edição deste sábado, a Gazeta de Vargem Grande publicou as respostas dos dois candidatos a prefeito sobre a geração de empregos no município. Com conteúdos e embasamentos bem distintos, as propostas de Amarildo e Rossi podem ser avaliadas pelos leitores e eleitores.

Todos habilitados

A Justiça Eleitoral já analisou os registros de candidatura de todos os vargengrandenses que vão disputar as eleições municipais, no dia 15 de novembro. Todas as candidaturas foram deferidas e apenas três candidatos a vereador que haviam registrado seus nomes renunciaram a intenção de concorrer: Marcos Pipoca (Republicanos), Mercedes Gonçalves (Democratas) e Solange Ortolani (MDB).

Reação dividida

O decreto do prefeito Amarildo que regulamentou a abertura à noite de bares e restaurantes dividiu a opinião dos moradores. Nos comentários da reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande, teve gente que encarou a medida com preocupação, uma vez que o número de mortes na cidade em decorrência da Covid-19 é alto. Mas teve gente que viu um ato eleitoral na decisão.

Números em queda

Nos últimos dias, o registro de novos casos na cidade não tem tido a mesma intensidade das semanas anteriores. Inclusive, até a sexta-feira, dia 23, apenas três pessoas estavam internadas no Hospital de Caridade e uma em UTI na região.

Feriadão

No entanto, é preciso aguardar mais alguns dias para analisar o resultado das aglomerações do feriado prolongado de 12 de outubro. Muitos amigos se reuniram, familiares se encontraram, os bares mesmo sem a permissão municipal estavam com muitos clientes, o que pode ter colaborado para aumentar o número de casos. Até o dia 23, eram 867 casos na cidade.