Polícia Civil e GCM encontram moto que havia sido roubada

Em uma ação conjunta realizada no final da tarde da sexta-feira, dia 16, a Policia Civil e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, localizaram no Sítio Cachoeirinha, próximo à Vila Esperança, uma motocicleta.

Da Guarda, fizeram parte da localização o comandante Marco Antônio, subinspetor Márcio, GCM Agnaldo e a equipe do canil, composta pelos GCMs Charles e Rafael.

Segundo a GCM, as equipes foram averiguar sobre uma denúncia de tráfico pelo local, onde moradores indicaram que em uma vala feita por máquina, havia uma motocicleta jogada.

Após verificar a origem, as equipes constataram que o veículo havia sido roubada no dia 9 deste mês por dois indivíduos armados. Ainda foi localizado o capacete que também havia sido roubado da vítima.

O veículo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul e, posteriormente, entregue ao seu proprietário. As diligências pela Polícia Civil, prosseguem com o objetivo de identificar os autores do roubo.