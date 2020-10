Trio de adolescentes foi pego traficando no Jd Dolores

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Dolores, a fim de coibir o tráfico de drogas, a equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Querino e soldado César, apreendeu três adolescentes, no dia 11.

Os PMs avistaram os três jovens, entre eles uma menina, que ficaram nervosos quando viram a equipe. Eles foram revistados, com exceção à garota. Ela entregou à equipe 10 pedras de crack e R$ 20,00. Com um dos rapazes, foi encontrado uma porção de maconha e R$ 37,50, e com o outro, uma porção de maconha e R$ 149,00.

A equipe informou os familiares e levou os jovens ao Plantão Policial, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas e associação ao tráfico, liberando os adolescentes para seus familiares.