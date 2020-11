Vargem registra 204 casos de dengue neste ano

O número de casos de dengue confirmados subiu para 204, até sexta-feira, dia 30, em Vargem Grande do Sul. Até a ocasião, haviam sido feitas 240 notificações da doença. Em 2019, o município registrou 200 casos positivos ainda no início de maio. Em outubro do ano passado, a cidade ultrapassava 450 confirmados.

Embora o número de positivos esteja bem abaixo do registrado no ano passado, a Gazeta contatou a prefeitura para saber se algum mutirão contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, está sendo planejado.

Segundo o informado, será feito uma reunião para realizar a Análise de Densidade Larvária (ADL) e verificar o índice de infestação na cidade. A partir desse dado, a prefeitura irá analisar a necessidade de se fazer ou não mutirões e ações mais rígidas para prevenir o aumento da doença no município.

A dengue pode apresentar sintomas como febre alta repentina; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e atrás dos olhos; fraqueza; vermelhidão no corpo; e coceira.

A diferença para a dengue hemorrágica é que além dos sintomas da dengue clássica, pode haver também confusão mental, agitação ou insônia; perda de consciência; sangramento na boca, nas gengivas e nariz; boca seca e muita sede; dificuldade de respiração; fortes dores abdominais e vômitos intensos; pele pálida, fria e úmida; e pulso fraco.