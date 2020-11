Cemitérios abrirão em horário especial no Dia de Finados

O Dia de Finados é celebrado nesta segunda-feira, dia 2 de novembro. A data é feriado e presta homenagens aos entes queridos já falecidos. Todos os anos, o movimento nos cemitérios costuma ser intenso, pois, as pessoas comparecem ao local para fazer orações e também deixar flores nos túmulos daqueles que já partiram. Por isso, o Cemitério da Saudade e Cemitério Parque das Acácias estarão abertos em horário especial de visitação, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a prefeitura, no domingo, dia 1º, os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h. No feriado de finados, dia 2, a população poderá visitar os túmulos das 6h às 18h. Devido ao racionamento de água imposto na cidade, a prefeitura solicita que a população evite lavar os túmulos pelo risco de desabastecimento. É pedido, ainda, que os visitantes evitem aglomerações, mantenham o distanciamento social de dois metros, usem máscaras e higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%.

Missas

Neste ano, as igrejas não celebrarão missas nos cemitérios por conta da pandemia, uma vez que não é possível controlar o número de fiéis. Na Igreja Santa Luzia e São João Paulo II, haverá duas missas na segunda-feira, dia 2, às 7h e às 19h30. Os interessados em participar em qualquer uma das missas de finados, precisam ligar na secretaria para marcar horário pelo número (19) 641-6070. Segundo o informado, as intenções tradicionalmente feitas pelos devotos não serão marcadas na hora da missa, então aqueles que quiserem fazer esta homenagem, podem ligar ou levar à secretaria da paróquia os nomes das almas. Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, haverá duas missas, às 6h e às 8h, na segunda-feira, dia 2. Os interessados em participar não precisam ligar para reservar lugar. No entanto, a igreja ainda mantém o distanciamento entre os fiéis, limite de pessoas dentro da paróquia, obrigatoriedade de máscaras e álcool gel. A missa de finados na Igreja São Joaquim, na segunda-feira, dia 2, será às 8h. Os interessados também não precisam reservar lugar. Na Igreja Matriz de Sant’Ana, a missa em louvor àqueles que já partiram será às 19h30, na segunda-feira, dia 2. Os interessados em participar não precisam mais retirar senha, basta ir a igreja um pouco mais cedo do horário da missa. Já na Igreja Santo Antônio, serão duas missas, uma às 6h e uma às 9h. Aqueles que quiserem participar também não precisam telefonar ou retirar senha na paróquia.

População prepara túmulos

No feriado de finados, muitas pessoas vão aos cemitérios para limparem ou fazerem pequenos reparos nos túmulos de seus familiares. Na quinta-feira, dia 29, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande percorreu os dois cemitérios da cidade, onde encontrou pessoas justamente fazendo esses preparativos. No Cemitério da Saudade, Luis Carlos Bassani Júnior limpava o túmulo de seus familiares. Ele contou que esta foi a primeira vez que fazia esta ação e que por conta do racionamento, trouxe água de sua casa. Na quinta-feira, limpou três túmulos de seus familiares, mesmo sob a ameaça da chuva que se aproximava. Já Catarina de Fátima Capucitti Sinhá contou que todos os anos deixa os túmulos de seus familiares prontos para a celebração. Ao todo, são quatro jazigos. Os que possuem revestimento, são lavados. Já os que são pintados, ganham sempre uma nova demão de tinta. Além do túmulo dos pais, cuida dos jazigos de seus tios. À Gazeta, mostrou com orgulho uma cruz que protege um dos túmulos, feito pelo tio Sábato de Rosa, um conhecido folheiro que trabalhava há muitos anos na cidade. A cruz está ali há mais de 60 anos, mostrando a qualidade do trabalho do seu tio, pela qual era reconhecido em toda cidade.