Com exploração de barro, projeto da nova represa começa

Conforme o anunciado em agosto pela Gazeta de Vargem Grande, este é o primeiro passo para a concretização do novo reservatório da cidade

A exploração do barro e argila da área em que a nova represa será construída, do lado de cima da Rodovia SP-344, próximo à Represa Eduíno Sbardellini, deve começar em breve, segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Este é o primeiro passo para a construção do novo reservatório de água na cidade, conforme a Gazeta de Vargem Grande adiantou em sua edição de agosto.

Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, Amarildo pontuou que a empresa que irá explorar a argila e areia do local, demorou algum tmepo para conseguiu as licenças do Departamento de Proteção aos Recursos Naturais (DPRN) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Conforme informou, a licença de instalação saiu na última semana, portanto a empresa já pode começar com a limpeza do local. O próximo passo para iniciar a obra, de acordo com o prefeito, é o empreendimento conseguir, junto à Receita Federal, a licença de operação, quando terá início a exploração da argila e areia, dando início a obra.

A captação de água da cidade é feita na Represa Eduíno Sbardellini, que atualmente sofre com o nível baixo, uma vez que há seis meses não há uma chuva consistente no município. Há algumas semanas, a cidade adotou o racionamento de água.

O prefeito ainda comentou que em 2015 aconteceu uma grande estiagem, qunado o nível da represa abaixou 85 centímetros. Em 2020, segundo ele, nesse período de seca o volume abaixou em 1 metro e 15 centímetros, sendo 30 a mais do que em 2015.

Amarildo explicou que por isso é necessário construir uma nova represa. Com a licença e a tratativa feita com a família proprietária desta área, a empresa que irá explorar já vai começar a fazer as cavas, que servirá de água bruta para a população.

Histórico

Desde a construção da barragem junto ao Rio Verde no início do ano 2000 pelo então prefeito Celso Ribeiro, as gestões municipais que se sucederam já pensavam na construção de mais um reservatório naquela região devido ao crescimento da cidade. Na gestão do ex-prefeito Celso Itaroti, em 2014, foi dado um passo importante com a execução do projeto do novo reservatório pelo engenheiro José Carlos do Lago, mas a obra não saiu do papel.

Em agosto, Amarildo disse à Gazeta que manteve um primeiro contato com um dos proprietários da área, a família do já falecido Salim de Mello, demonstrando o interesse do poder público municipal em construir o novo reservatório através de uma parceria.

Novo reservatório

O projeto contempla uma área de aproximadamente 10 hectares, segundo informou em agosto o diretor de obras da prefeitura, Ricardo Luís Leonetti Bisco, com uma área alagada de 81.462,72 m2, sendo esperado um volume de água acumulado de 232 mil metros cúbicos, o que aumentaria em mais de um terço a capacidade da Represa Eduíno Sbardellini, que teria um volume de aproximadamente 720 mil metros cúbicos.

Explicou Ricardo Bisco que seria um projeto mais simples, não exigindo uma barragem muito grande, pois o lago seria cavado e teria uma barreira natural que é a faixa não edificante do DER de 40 metros junto à SP-344, que liga Vargem a São Sebastião da Grama.

O projeto de engenharia realizado em julho de 2014 a pedido do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, tinha por objetivo proteger o Reservatório de Abastecimento Público Existente (Barragem Eduíno Sbardellini), do assoreamento constante provocado pela precipitação de partículas sólidas, com progressiva perda de capacidade de armazenamento; precipitar e reter (maximização da lâmina d’água do lago projetado) as partículas sólidas pesadas, e ao máximo possível as partículas sólidas finas, carreadas da Bacia de Drenagem do Rio Verde, para redução do custos de tratamento da água bruta para abastecimento público nos períodos chuvosos; armazenamento de volume de água passível de captação em períodos de pico de estiagem, para melhora das condições da descarga do reservatório existente, necessária à preservação do fluxo mínimo na calha do Rio Verde a jusante do barramento.

Em agosto, o prefeito Amarildo disse que o primeiro passo a ser dado será no sentido de conversar mais amplamente com os membros da família e propor a parceria. “Caso a parceria prospere, e vamos trabalhar neste sentido, com os proprietários cedendo a área para o poder municipal após a retirada do barro e da areia, a prefeitura poderia fazer o aterro, cuidar de toda a parte ambiental, com a plantação das árvores exigidas pelo Meio Ambiente e toda a infraestrutura que a área certamente vai requerer, como no caso da Barragem Eduíno Sbardellini. Estes investimentos por parte do poder público na construção do novo reservatório de água, certamente refletiriam na valorização da área ao redor, beneficiando os proprietários que em contrapartida, doariam a área alagada ao município”, explicou.