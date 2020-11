Vargem Grande do Sul passa dos 900 casos de Covid-19

Mais de 900 moradores de Vargem Grande do Sul já tiveram a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, conforme informações da prefeitura municipal. Desse total, 24 pacientes não resistiram à gravidade da doença e morreram, a grande maioria, pessoas com mais de 60 anos.

Dos 920 casos registrados desde o início da pandemia na cidade, 846 já estão curados da doença, conforme dados informados na sexta-feira, dia 30. Outras 85 pessoas aguardam resultados de exames.

Cinco pessoas com Covid-19 estão hospitalizadas e um quinto paciente aguarda resultado de exame. Há também um paciente em Unidade de Terapia Intensiva.

O último final de semana foi o primeiro desde a liberação do funcionamento de bares e restaurantes no período noturno. Mesmo com a obrigação de seguir as medidas de prevenção, como distanciamento mínimo entre as pessoas, a não aglomeração e o uso de máscaras, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande constatou que nada disso era observado pelas pessoas que estavam pela Rua do Comércio na noite de sábado, dia 24.

Muita gente, em sua maioria jovens, circulavam em grupos, sem máscaras e se aglomeravam próximo a alguns estabelecimentos do Centro da cidade. Neste final de semana, feriado prolongado do Dia de Finados, a cena certamente poderá se repetir.

Fiscalização

A Gazeta questionou a prefeitura a respeito da fiscalização sobre o cumprimento da lei que impõe multa a quem for flagrado sem máscaras, mas não obteve resposta.