Gazeta informa os falecimentos desta semana

Faleceu Maria Cândida do Prado Saraiva, aos 79 anos de idade, no dia 24 de outubro. Era viúva de Paulo Saraiva e deixa os filhos Júlio, Rosemeire, Antônio, Paulo, Dulce, Rosângela e Elizabete, deixa noras e genros, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o comerciante Natalino Tonetti, aos 83 anos de idade, no dia 25 de outubro. Era viúvo de Maria Aparecida Miqueleto Tonetti, deixa os filhos Aparecido e Ana Lúcia Tonetti da Silva, o genro Nestor, o neto Rodrigo e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no cemitério da Saudade.

Faleceu David Robson Bruno Otero, aos 23 anos de idade, no dia 25 de outubro. Deixa a esposa Heloá, o filho Arthur e os pais Ana Cláudia Bruno e Robson Luís Gentina Otero, irmãos, tios e avós. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiza dos Santos Guerra, aos 89 anos de idade, no dia 27 de outubro. Era viúva de Francisco Gomes Guerra. Deixa os filhos Ilza, Lucineide, Antônio, Ananias, Maria, Nélson, José, Manoel, Neusa, Regina, Cleusa, Valmir e Elza, genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Roberto Fernandes, mais conhecido por Urubu, aos 65 anos de idade, no dia 29 de outubro. Deixa a esposa Maria Inês e os filhos Marcelo e Marcos.

Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no cemitério da Saudade.

Faleceu Joana Rabelo Cabral, aos 67 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixa o marido Benedito Cabral, a filha Ana Lúcia, netos e bisnetos. Também era mãe de Antônio Marcos, já falecido. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no cemitério da Parque das Acácias.

Faleceu o agricultor José Ricardo Ranzani, aos 68 anos, no dia 30. Era casado com Ana Rosa Bíscaro Ranzani e tinha dois filhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no cemitério da Saudade

Faleceu Maria de Lourdes Lima Ferreira, aos 68 anos de idade, no dia 25 de outubro. Deixa o marido Sebastião e os filhos João Carlos, João Paulo, Stela e Neri, deixa genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

