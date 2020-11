A coluna Momento Pet dessa semana traz como destaque um cãozinho que apesar do pequeno tamanho, tem nome de um grande herói. E o cachorrinho yorkshire Thor é campeão do coração da família de Marcela e Daniel Rosseto e do garotinho Pedro.

Thor chegou à família em 2014, antes mesmo do pequeno Pedro, sendo uma grande companhia ao casal. Quando o garotinho nasceu, eles se tornaram grandes amigos, mesmo com os abraços apertados que o Pedro insiste em dar no cãozinho.

Para garantir que o amiguinho siga sempre alinhado, Thor ganha banhos no pet shop a cada 15 dias. “Thor é um cachorro muito tranquilo. Ele participa de muitos momentos especiais da nossa família e traz mais alegria para nossa casa”, contou Marcela.

