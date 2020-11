Ação incentiva vacina em Divinolândia

O Rotary Club de Divinolândia e a Gerência Municipal de Saúde estiveram juntos durante o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a Pólio, no dia 17. Houve distribuição de algodão doce para a criançada e presença do Zé Gotinha na cidade.

Rotary Clubs em todo Brasil se mobilizaram para ajudar a evitar um possível surto de pólio após taxas de vacinação perigosamente baixas terem sido relatadas por autoridades de saúde no ano passado.

O objetivo é aumentar coberturas vacinais para evitar a reintrodução da doença. Segundo o Rotary, junto com parceiros, ajudaram a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil em 122 países, representando uma redução de 99,9% no número de casos mundiais.