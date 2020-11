Condenado por homicídio no RS estava escondido em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz que estava foragido em Vargem, após ter matado uma pessoa no Rio Grande do Sul. A prisão aconteceu na segunda-feira, dia 26, na Vila Santa Terezinha.

Os soldados Salomão e Medeiros patrulhavam no bairro quando viram um rapaz já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Também era de conhecimento da equipe que havia um mandado de prisão preventiva, pelo munícipio de Mostardas (RS), pelo crime de homicídio.

Foi realizada abordagem e o homem foi submetido à busca pessoal, sendo localizado um cigarro artesanal de maconha, uma porção de cocaína embalada em plástico branco e pronta para venda e R$ 50,00 em dinheiro.

Indagado a respeito das drogas, assumiu como sendo suas. Ele informou a equipe que em seu quarto, próximo de seu computador, teria mais drogas. Foi efetuado diligências pelo local, onde os PMs encontraram dez porções de cocaína idênticas às localizada no momento da abordagem, uma porção de maconha não fracionada e uma faca com resquícios de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e voz de prisão referente ao mandado de prisão. Ele foi cientificado de seus direitos constitucionais, sendo necessário uso de algemas devido ao receio de fuga.

Os policiais o conduziram ao plantão policial, onde delegado ratificou o flagrante e cumpriu o mandado de prisão em desfavor do autor, permanecendo preso à disposição da Justiça.