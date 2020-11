Homem joga arma fora e foge

Um rapaz fugiu ao ver uma viatura da Polícia Militar de Vargem e lançou objeto em terreno um terreno, na quarta-feira, dia 28, no Jardim Dolores. Participaram da ocorrência o 1º sargento Eleutério e os soldados Simionato e Cesar. O rapaz estava sem camisa e de bermuda e saiu em disparada ao ver os PMs, que patrulhavam no local. Ao entrar em um terreno baldio, jogou um objeto e fugiu. A equipe tentou realizar abordagem, porém não teve sucesso.

Ao retornarem ao terreno em que o rapaz jogou algo, localizaram uma garrucha calibre 22, cromada e com duas munições.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão de Vargem Grande do Sul, onde foi elaborado boletim de ocorrência sobre a apreensão da arma de fogo.