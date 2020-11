Incêndio atinge loja em São José do Rio Pardo

A equipe da Polícia Militar de São José do Rio Pardo foi acionada pelo Copom para atendimento de ocorrência de incêndio em uma loja de roupas, no Jardim São Roque, em São José do Rio Pardo, na noite de terça-feira, dia 27.

Pelo local, o Corpo de Bombeiros já havia iniciado os trabalhos. Os policiais auxiliaram na contenção das chamas. Durante a ação, a equipe visualizou um tênis de cor azul da marca Nike no meio da rua e o proprietário o reconheceu como um de seus produtos.

Após as chamas estarem contidas, a equipe da Polícia Militar, junto com o encarregado do Bombeiro Sgt Borgo, vistoriou o local e localizou, na parte externa da loja perto da porta, um corote de 450 ml contendo em seu interior substancia inflamável.

Diante dos fatos, os policiais apresentaram a ocorrência na Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo, onde o delegado plantonista elaborou o boletim de ocorrência de incêndio.

