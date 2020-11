Polêmica da caminhonete

Usar de boatos envolvendo familiares em campanhas municipais, não é novidade em Vargem Grande do Sul. No caso da caminhonete da Saúde, que ganhou as discussões políticas no final desta semana e que a Gazeta repercute nesta edição, mais uma vez esse expediente foi usado. A tentativa foi atingir o prefeito Amarildo (PSDB) que rapidamente se pronunciou, esclarecendo a questão.

Trovão

O empresário Claudemir Nicolo, o conhecido Trovão, foi quem protagonizou a polêmica, ao postar um vídeo em que, segundo ele, estava apenas apontando o que estava sendo comentado pela cidade. Apoiador do candidato José Carlos Rossi (PSD), Trovão inclusive já foi questionado na Justiça Eleitoral por Amarildo em março, por fazer campanha antecipada para o ex-prefeito, mas o processo foi arquivado.

Dois pesos, duas medidas

Trovão falou que ele quer honestidade, transparência, só que não questiona a honestidade do candidato dele, tão pouco a transparência das duas administrações que Rossi participou, uma como prefeito e foi condenado e preso e outra como vice prefeito de Denira, sendo ela cassada, condenada e presa e ele afastado do cargo de vice por condenação na Justiça. Rossi ainda cumpriu pena em regime fechado pela condenação de seus crimes contra o dinheiro público e apesar de já ter recuperado seus direitos políticos, ainda não devolveu aos cofres da prefeitura o que a Justiça determinou, segundo afirmou o próprio prefeito Amarildo.

Respondeu atacando

Em seu vídeo rebatendo o questionamento de Trovão, Amarildo questiona o uso de apoiadores para ataques deste tipo e cobra uma campanha limpa por parte de Rossi, afirmando que possui muito orgulho de seu passado e perguntando se o ex-prefeito também pode dizer o mesmo, citando suas condenações na Justiça.

Na dele

Rossi também usou das redes sociais para responder à provocação de Amarildo, afirmou que não possui assessores, nem verba para contratá-los. Comentou que não tem nada a ver com o vídeo de Trovão e ainda ironizou. “Então toda vez que alguém grava um vídeo lhe questionando você vai querer pôr na minha conta?”, disse.