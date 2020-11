Suspeitos de tráfico foram presos em Casa Branca

Operações realizadas em Casa Branca pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), da Polícia Civil, prenderam ao menos cinco rapazes por tráfico de drogas durante a semana.

A unidade especializada em repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado agiu na tarde de segunda-feira, dia 26, durante uma das operações. Os policiais monitoravam o tráfico de drogas em um local conhecido como “Pátio da Fepasa”, no bairro Nazareth.

Os PMs surpreenderam um dos alvos, que foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidas 11 pedras de crack e uma quantidade em dinheiro. Em uma residência foram localizados mais porções de drogas e mais um traficante foi preso.

Os policiais ainda encontraram maconha escondida em um chuveiro e anotações relativas à movimentação do tráfico, aparelho celular, balança de precisão e mais uma quantidade em dinheiro também foram apreendidas.

Na manhã de quarta-feira, dia 28, dois homens foram presos no Parque São Paulo. À tarde, outro homem foi pego pela Dise com 495 pedras de crack. Segundo o delegado, rapaz é responsável por abastecer pontos de tráfico na cidade.

O flagrante aconteceu no Jardim Paulista. O delegado informou que a polícia chegou ao suspeito após prender os dois homens na parte da manhã.

Fotos: Policia Civil

