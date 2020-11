Exposição de Orquídeas teve início nesta sexta

A Mostra e Venda de Orquídeas teve início nesta sexta-feira, dia 6. O evento segue até o domingo, dia 8, no Salão de Festa do Centro Pastoral de São Benedito. O padre Paulo Valim informou que em 2020, a Mostra e Vendas de Orquídeas não é promovida pela paróquia, como nos outros anos. O pároco pontuou que como muitos dos participantes pertencem ao grupo de risco da Covid-19, não foi possível organizar a mostra.

Conforme explicou o padre, a iniciativa do evento nesse ano mostra partiu de Daniel Grassi, dono do orquidário Morada dos Ventos, de São José do Rio Pardo. Como a paróquia não organizaria o evento neste ano, Daniel pediu o Salão para fazer o evento. Mas parte da verba obtida com as vendas das flores será revertida à Paróquia de Sant’Ana. Na sexta-feira, a mostra teve início às 14h e seguiu até às 18h. Neste sábado, dia 7, o evento começa às 9h e a exposição continua até às 18h. No domingo, a exposição será das 9h às 16h.

No local, há dois expositores, com uma média de 400 flores expostas. A entrada é gratuita, no entanto, só será permitido aqueles que fizerem uso de máscara. No local, as medidas de segurança e prevenção contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) serão seguidas, como distanciamento, limite de pessoas e álcool gel.