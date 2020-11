Conderg abriu processo seletivo para 12 cargos

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) abriu processo seletivo para a contratação de profissionais para 12 cargos. São vagas abertas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também para o Hospital Regional de Divinolândia.

Para o Samu, há uma vaga para Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (Tarm). O candidato deverá ter ensino médio completo e conhecimento de informática. A carga horária semanal é de 36 horas e o salário é de R$ 1.219,25. Foi aberta também uma vaga para condutor de ambulância. O candidato deverá ter ensino fundamental completo, CNH na categoria D e formação no Curso de Condução de Veículo de Emergência. O regime de trabalho é de plantão de 12h x 36h e o salário é de R$ 1.463,09.

Para o Samu, o local de trabalho para cada vaga será determinado conforme a necessidade de contratação das unidades, que podem ser em Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, Tambaú, Vargem Grande do Sul, Divinolândia e em novas unidades que surgirem.

Para o Hospital Regional, as vagas destinadas a candidatos com ensino fundamental completo são Auxiliar de Serviços Gerais, com salário de R$ 1.058,21 e Pedreiro, com salário de R$ R$ 1.582,28.

Para quem tem ensino médio completo há vagas de Auxiliar de Serviço de Farmácia (salário de R$ 1.092,25), Escriturário I (R$ 1.473,47), Motorista (R$ 1.473,47 – é preciso apresentar CNH categoria AB e curso de transporte coletivo), Técnico em Enfermagem (R$ 1.139,88 – é preciso ter curso técnico em enfermagem e registro no Coren) e Técnico em Informática (R$ 1.723,83 – é preciso ter curso técnico em informática).

Já para formação em curso superior, as vagas são para farmacêutico (R$ 2.371,14 – é preciso Registro no Conselho Regional de Farmácia), Fonoaudiólogo (R$ 3.154,20 – é preciso especialização em exame de Otoneuro) e Terapeuta Ocupacional (salário de R$ 2.580,03 – é preciso registro no Crefito).

As inscrições devem ser feitas pelo site www.iuds.org.br até o dia 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 15,00.