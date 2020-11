Eleições municipais entram na reta final

A atual campanha política é tida como uma das mais mornas dos últimos tempos, faltando apenas oito dias para as eleições municipais que acontecerão no próximo domingo, dia 15 de novembro, quando mais de 30 mil eleitores vargengrandenses irão às urnas escolher quem será o próximo prefeito de Vargem Grande do Sul, o vice e também os 13 vereadores que irão compor a Câmara Municipal.

Parte desta apatia eleitoral é devido à pandemia do coronavírus e às muitas restrições de gastos de campanhas impostas pela Justiça Eleitoral. O antigo clima das eleições anteriores que aconteciam na cidade, com disputas ferrenhas, carreatas, comícios e ‘showmícios’, corpo a corpo dos candidatos, esquinas de ruas com muitas bandeiras e carros de som alardeando os candidatos, não fazem parte da atual eleição. Os antigos comitês que serviam cafezinhos, onde os apoiadores jogavam truco e os candidatos estavam presentes junto aos eleitores, parecem fazer parte de um passado distante.

As concorridas bocas de urna que no passado movimentavam a Justiça Eleitoral local e a polícia, com muitos apoiadores sendo retirados dos locais de votação e alguns até ficando presos por algumas horas, também são cenas que deverão ficar na mente dos mais antigos. Assim como a apuração dos resultados, que era outro fator que eletrizava as eleições municipais, mantendo as expectativas dos eleitores e dos candidatos até o último momento, com os votos sendo contados um a um até o resultado final. Hoje, é tudo eletrônico, sem a antiga áurea que envolvia as disputas eleitorais.

Para muita gente, nem parece que Vargem Grande do Sul vive os momentos finais de uma eleição municipal. Parte também desta apatia se deve à desgastada imagem dos políticos no Brasil e ao advento da internet que hoje canaliza grande parte da campanha dos políticos, não precisando o mesmo se ver frente a frente com seu eleitor.

Outra justificativa para explicar a modorrenta disputa política local, pode ser a união dos dois principais líderes políticos atuais, o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o ex-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), canalizando a maioria dos eleitores para os dois candidatos que saíram de prefeito e vice respectivamente, contra o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD), que embora seja um candidato com forte apelo popular, parece não ter conseguido polarizar a campanha em torno de seu nome.

Candidatos focam ações no Facebook

A necessidade de manter o distanciamento social devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, levou os candidatos a destinarem boa parte dos recursos financeiros e também do tempo de campanha à interação com o público nas redes sociais. Nesse sentido, o Facebook tem sido a plataforma preferida tanto de Amarildo Duzi Moraes (PSDB) quanto de José Carlos Rossi (PSD), que disputam a prefeitura no pleito de 15 de novembro.

O ex-prefeito José Carlos Rossi mantém dois perfis ativos no Facebook. Em uma delas reúne cerca de 5 mil pessoas e em outra apenas 181. O perfil com mais seguidores foi criado em setembro de 2019. O perfil com menos seguidores, criado em janeiro de 2019, o candidato começou a postar apenas seus vídeos de campanha a partir de 26 de outubro.

Rossi ainda mantém uma terceira página. Criada em agosto de 2020, é relacionada à sua candidatura e até a quinta-feira, dia 5, apresentava 5.240 curtidas e 5.549 seguidores. Ele teve um aumento de 1,7% no número de seguidores nesta última semana e um envolvimento de 7,6 mil pessoas nas postagens realizadas durante os últimos sete dias. Neste período foram 8 postagens no total.

Muito mais ativo nas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que busca a reeleição, mantém além do seu perfil pessoal criado em julho de 2015, uma página criada há 4 anos.

Em seu perfil, Amarildo reúne 4.987 amigos. Já em sua página que foi criada em fevereiro de 2016, são 12.402 seguidores.

Nesta página, posta o trabalho desenvolvido à frente da prefeitura e também mais recentemente seus vídeos e postagens de campanha. Nela, Amarildo teve um crescimento de 0,3% do número de seguidores na última semana. Foram 25 postagens nesse período, com um envolvimento de quase 48 mil pessoas.

Rossi começou com sua página há pouco tempo, mas tem se empenhado em manter o conteúdo em dia

Amarildo é mais ativo, realiza mais postagens e têm mais engajamento

Comícios dão lugar às lives e vídeos dos candidatos

Na falta dos tradicionais comícios políticos, nestes tempos de pandemia os candidatos têm dado especial atenção também às lives, transmissões feitas ao vivo pelas redes sociais, onde expõem o que pretendem fazer, respondem e interagem com os eleitores, além dos muitos vídeos onde procuram expor o que fizeram ou pretendem fazer caso sejam eleitos.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes tem feito as suas lives todas as sextas-feiras, por volta das 19h, junto com seu candidato a vice, o ex-prefeito Celso Ribeiro e colocado a par as realizações da sua administração nas mais diversas áreas, como saúde, educação, abastecimento de água, geração de emprego, dentre outras, além do que pretende fazer se continuar no cargo.

O candidato José Carlos Rossi realizou algumas lives, onde mostra seu plano de governo, aponta problemas que a cidade tem e precisam ser resolvidos. Seu vice, o empresário Eduardo Taú, também participa e além dos projetos para a cidade, ambos interagem com seus eleitores.

Rossi nos bairros

Outro recurso muito usado por ambos os candidatos são os vídeos de campanha. Rossi (PSD) utiliza muito das filmagens que faz durante suas visitas aos bairros da cidade. Geralmente aparece com seu vice e depois de ouvir a população, aponta o problema e diz como irá resolver a questão.

Na pesquisa feita pelo jornal, dos vídeos de Rossi constam as obras que ele realizou quando prefeito na sua gestão 1989\1992; o apoio de políticos à sua candidatura, como a do vice-presidente do PSD, Guilherme Campos; depoimento de moradores elogiando sua candidatura; que pretende dar o transporte gratuito para os estudantes que estudam em faculdades da região; sobre flexibilizar as dívidas dos contribuintes devedores da prefeitura para que não sejam executados e tenham seus bens penhorados; que pretende atrair indústrias para a cidade e acabar com o desemprego; o problema da voçoroca na Cohab; a crônica falta de água em alguns bairros da cidade e como pretende resolver fazendo a captação e uma estação de tratamento junto ao Rio Jaguarí, além de combater o assoreamento na represa Eduíno Sbardellini; citou que se eleito vai introduzir no município o projeto Bom Prato; seu vice Eduardo, em vídeo, falou como pretende trazer uma faculdade particular para o município de Vargem, afirmando que sabe como fazer isso; Rossi aproveitou para através de um vídeo dar explicações sobre o caso do motor que o levou a cumprir pena de prisão, dizendo não se arrepender, pois utilizou seu veículo para transportar doentes para outras cidades e também utilizou-se de vídeo para falar de suas origens, sempre enfatizando o tanto que lutou para estudar, se formar e ser um dos políticos mais conhecidos de Vargem, sendo eleito inclusive prefeito no final da década de 80.

Sempre usa do chavão que o povo quer mudanças, que sua campanha é pobre, sem gastança, feita junto aos eleitores nos bairros, de porta em porta, ouvindo a população, que não está gastando com comitê, nem bandeiras nas ruas e não contratou empresa para fazer pesquisa, pois estas custam de R$ 20 a R$ 25 mil.

Amarildo nas obras

A campanha de reeleição do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) é focada nas principais obras de sua administração, o que ele faz através de vídeos que são disponibilizados nas redes sociais, principalmente no Facebook. São muitos vídeos realizados onde por exemplo, cita o Centro de Especialidades Médicas (CEM) com 14 especialidades, abrigado no antigo prédio da UPA, construído na gestão de Celso Itaroti e depois tornada centro de especialidades. Sempre que possível, Amarildo faz referência em como encontrou a prefeitura quando assumiu e como está o município agora sob sua administração.

Cita por exemplo, que quando assumiu, a Saúde contava tão somente com quatro especialidades médicas e agora, além das 14 existentes, vai ter ainda proctologista e endocrinologista, indo para 16 especialidades no município, algo comparado com as AMEs-Ambulatórios Médicos de Especialidades do governo do Estado de São Paulo, que na região existe em São João da Boa Vista e Casa Branca.

Em outro vídeo, Amarildo fala sobre asfaltamento e recapeamento em Vargem Grande do Sul, citando a obra realizada no Distrito Nestor Bolonha, depois de 40 anos dos proprietários solicitando esta benfeitoria. “Fiz 20 vezes mais em recapeamento que a administração anterior”, fala no vídeo, sempre complementando que pagou R$ 11 milhões de dívidas deixadas pela administração de Celso Itaroti. Geralmente no final dos vídeos, Amarildo pede que votem no 45.

Também contém os vídeos do prefeito candidato à reeleição, depoimentos de vários políticos, como os do deputado Samuel Moreira do PSDB, Barros Munhoz do PSB, Baleia Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, Cauê Macris, atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Arnaldo Jardim, deputado federal pelo Cidadania, todos com forte ligação com o município e que destinaram emendas parlamentares para Vargem Grande do Sul.

O prefeito usou do recurso de vídeo para se defender de uma acusação que um cidadão fez contra um membro de sua família e falou em outro sobre a construção da nova represa para aumentar a capacidade de armazenamento de água para abastecer a cidade.

Também falou dos investimentos que o SAE está fazendo na cidade, sendo que a falta de água em vários bairros hoje é o mais preocupante de sua administração e que recebe as maiores críticas.

São investimentos que devem chegar, segundo o prefeito, a R$ 10 milhões, com a construção de cinco novos reservatórios e mais três novas adutoras, o que, segundo ele, vai resolver o problema de falta de água em vários bairros da cidade.

Também abordou através de vídeo, a finalização da construção da maior escola do município, a Escola Flávio Iared no Jd. Fortaleza, que foi paralisada durante o governo de Itaroti e agora deve ficar pronta no final do ano que vem, quando funcionará em tempo integral, o que deverá dar um salto na educação do município.

Outros temas falados nos seus vídeos, foram o término da implantação da cidade digital; a finalização da construção das creches do Jd. Ferri e Jd. Paraíso II; o funcionamento do Poupa Tempo logo no início do ano que vem; os trabalhos de urbanização na região da Av. Alice Buosi, que ainda terão mais investimentos no ano que vem, como construção de nova avenida, calçadão, pista de ciclismo, paisagismo dentre outras melhorias e um vídeo falando da construção no Jd. Santo Expedito, de dois blocos de apartamentos, totalizando 76 moradias, em convênio com o CDHU, através do programa Nossa Casa.