Início das atividades do Pix movimenta comércio e bancos

O Pix é o novo meio de pagamentos eletrônicos criado pelo Banco Central e anunciado no início de outubro. Desde então, pessoas e empresas já podiam fazer o cadastro das chaves Pix. No entanto, desde terça-feira, dia 3, teve início a operação restrita da nova modalidade, que segue até o dia 15.

Nesse período, poderão trabalhar com o meio de pagamentos apenas alguns clientes, selecionados pelas próprias instituições financeiras ou de pagamentos. Contudo, o Pix será oficialmente lançado e estará disponível amplamente para todas as pessoas e empresas a partir do dia 16.

De acordo com o Banco Central, o Pix pode ser empregado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Os recursos, conforme o informado, são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora e dia.

A Gazeta de Vargem Grande conversou com o empresário Walter Bueno, do Walter Lanches, para saber sobre o início das atividades do Pix. Segundo ele, apesar de estar ainda em teste, a empresa já está se antecipando, cadastrando os clientes.

Para Walter, não houve dificuldades. “É bem simples, eu espero que esse novo meio de pagamento facilite muito para meus clientes. Essa é mais uma ótima opção de pagamento fácil”, disse.

O empresário contou que alguns clientes já perguntaram sobre o Pix. “Depois que o pessoal aprendeu a usar outros aplicativos, não querem mais perder tempo, eles estão antenados a tudo que facilita a vida. Isso é muito bom, porque cada vez mais as pessoas tem opções para não usar cédulas e, em tempos de pandemia, é ótimo”, completou.

A Gazeta também procurou saber como está a procura de correntistas nos bancos da cidade. Márcio Metzner, gerente da agência de Vargem do Sicoob Crediçucar, contou que por ser uma ferramenta nova, estão divulgando a modalidade dentro da agência, porém a adesão está sendo pequena. “A adesão ainda não chegou em uma média legal perto da expectativa da instituição”, disse.

Segundo o gerente, o Sicoob dará início a uma divulgação mais intensa, com o objetivo de aumentar a procura dos correntistas. “Busquei mais detalhes e foram liberados para as instituições financeiras na sexta-feira, dia 6, para preparação dos colaboradores e início de divulgação em massa”, explicou.

Ele comentou sobre os benefícios do novo meio de pagamentos. “É um negócio que vai vir para mudar bastante o modo do pessoal operar, até porque são transferências entre instituições de forma gratuita, pagamentos de boletos”, afirmou.

O que é o Pix

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix tem o potencial de alavancar a competitividade e a eficiência do mercado; baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes; incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo; promover a inclusão financeira; e preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população.