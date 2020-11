Gazeta informa os falecimentos desta semana

Faleceu Aparecida Ernestina dos Santos, aos 85 anos de idade, no dia 31 de outubro. Era viúva de Mário Alves dos Santos; deixou os filhos Rosa, Paulo, Helena e Márcia; os genros João e Geraldo, a nora Fátima; os netos Alexandre, Fábio, Leandro, Ulisses, Lucas, Luana, Roberta, Adriana, Fernando, Ana Paula e Yuri e os bisnetos Leonardo, João, Nicolas, Isadora, Murilo e Alice. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ismael Modesto, aos 59 anos de idade, no dia 2 de novembro. Deixou a filha Rafaela, o genro Roberto e os netos Rita, Sofia, Rosana e José Roberto. Deixou também os irmãos Heloísa, Vasconcelos, Eliana e Marcelo, sobrinhos e cunhados. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o bataticultor José Canela Sobrinho, aos 72 anos de idade, no dia 3 de novembro. Deixou a esposa Paulina Canela; os filhos Tânia Aparecida, Sérgio, Ricardo, Flávia e Adriana; o genro Marcos e as noras Leila e Aline. Deixou ainda os netos Daiana, Alícia, Tassiane, Guilherme, Bruno, Iago, Serginho, Rafael, Vitor Hugo e o bisneto José Augusto. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu em São Paulo, o médico ortopedista Waldir Wilson Vilela Cipola, aos 77 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 5 de outubro. De tradicional família vargengrandense, era filho de Benedita Vilela Cipola – a dona Nem e do empresário já falecido Pedro Cipola. Waldir trabalhou em sua clínica em São Paulo, além de operar por anos no Hospital Sírio Libanês, Oswaldo Cruz, AACD, e também foi chefe da ortopedia pediatra no Hospital do Servidor Público. Deixa a esposa Sylvia; as filhas Ana Paula, Cristina e Fabiana; os genros Miguel e José Henrique e a neta Maria Luísa. Deixa ainda, além da mãe Dona Nem, a irmã, professora Waldirlene Cipola Fasanela e o irmão, o empresário Waldir Cipola e sobrinhos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira, dia 6, no Cemitério e Crematório Horto da Paz em São Paulo.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

