Mari Calçados comemorou 1 ano

Sob o comando de Carmen Zita Satorre Castoldi e Rita de Cássia Satorre Pereira, a filial da Mari Calçados e Acessórios celebrou 1 ano em Vargem Grande do Sul no dia 26 de outubro. Em comemoração ao seu aniversário, no dia 26, as clientes foram recepcionadas com um delicioso café da tarde. A Mari fica localizada à rua Dr. Moacir Troncoso Peres, nº 647, no Centro de Vargem Grande do Sul