Caminhão capotou e motorista ficou preso nas ferragens

Um caminhão carregado de abacate capotou na rodovia SP-340, em Casa Branca, na quinta-feira, dia 5. No acidente, o motorista ficou preso nas ferragens do caminhão. Segundo informações do Portal Rio Pardo, o caminhão capotou no canteiro central da rodovia, após o condutor perder o controle no quilômetro 229 da rodovia, próximo à praça de pedágio.

O motorista foi retirado das ferragens pela Unidade do Corpo de Bombeiros de Mococa, sendo socorrido depois pela ambulância da Renovias. De acordo com o informado, ele estava com ferimentos leves e foi levado à Upa de Casa Branca, onde foi medicado e ficou em observação.

O caminhão, com placas de Minas Gerais, seguia no sentido São Paulo. No acidente, a carga de abacates se espalhou pela pista e acostamento. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Segundo o informado, as causas do acidente serão investigadas.