Dias de reflexão

No dia 15 de novembro, ou seja, no próximo domingo, o eleitor de Vargem Grande do Sul irá decidir o futuro dos próximos quatro anos da cidade. A verdade é que dos mais de 31 mil eleitores, poucos são aqueles que ainda não decidiram em quem vão votar para prefeito.

Disputam a cadeira de chefe do Executivo dois políticos experientes, que já passaram pelo Paço Municipal Huber Brás Cossi: José Carlos Rossi (PSD), prefeito de 1989 a 1992 e eleito vice-prefeito para o mandato de 1997 a 2000, mas que não chegou a terminar o mandato pois foi impedido pela Justiça por condenações e Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que já foi prefeito de 2009 a 2012 e está finalizando seu segundo mandato, de 2017 a 2020.

Aos que não estão certos em quem vão votar, a Internet é uma poderosa ferramenta para colher informações. A página da Gazeta de Vargem Grande é um bom lugar para começar. Por lá, é possível buscar notícias sobre os dois candidatos. Analisar demandas da população e verificar como se comportaram os candidatos.

Nas últimas semanas, o jornal publicou entrevistas com Amarildo e Rossi sobre temas importantes para o município. Os candidatos já falaram sobre abastecimento de água, geração de emprego e saúde. Nesta semana, falam suas propostas sobre Educação, ou seja, o futuro dos vargengrandenses.

Para os que quiserem comparar o engajamento e a interação deles com os internautas, há ainda a página que cada um mantém no Facebook, além de seus perfis pessoais. É um bom espaço para cobrar informações e tirar dúvidas. No entanto, é sempre recomendável checar com fontes oficiais os dados. Em tempos de Fake News, todo cuidado é pouco.

E quem quiser ir mais a fundo, no portal DivulgaCand 2020 mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, estão todas as informações sobre as campanhas de Rossi e de Amarildo. Desde os planos de governo, passando pelos doadores de recursos para cada um deles até as certidões criminais.

O voto é algo muito sério e extremamente poderoso. Afeta de maneira crítica a vida de cada um dos mais de 41 mil moradores da cidade. Portanto é preciso escolher de maneira muito sábia. A história recente de Vargem Grande do Sul tem exemplos ainda muito doloridos do que a má gestão do dinheiro público pode provocar.