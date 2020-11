Homem foi pego por tráfico no Jardim Dolores

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na terça-feira, dia 3, no Jardim Dolores. Os soldados da Polícia Militar Amauri e Emiliano receberam a informação pelo disque denúncia. Segundo o informado, em uma rua do bairro havia um intenso movimento de usuários de entorpecentes, que iam até ao local para adquirir drogas e saiam rapidamente.

Os PMs conseguiram monitorar e visualizaram um rapaz já conhecido nos meios policiais, o qual já foi preso duas vezes pelo crime de tráfico de drogas. A equipe presenciou quando ele caminhou até outro homem, que trajava camiseta preta e, rapidamente realizaram uma transação típica de compra e venda de drogas.

Quando saiu, o indivíduo foi abordado. Foi encontrada no bolso de sua calça uma porção de maconha. Ao ser indagado a respeito daquela droga, respondeu que ele havia acabado de adquiri-la por R$ 10,00.

Porém, o rapaz não informou o nome da pessoa que havia lhe vendido à droga, apenas dizendo que se tratava de um rapaz magro, alto, moreno e trajava blusa cinza e boné. Após ser detido, a equipe deslocou até onde visualizaram a transação, sendo que o infrator ainda estava pelo local.

Ele foi abordado e submetido a uma busca pessoal, na qual foi encontrado apenas R$ 20,00, em cédulas de R$ 10,00. Ele negou que estava realizando tráfico de drogas e não explicou a procedência do dinheiro que trazia consigo.

Ele foi levado até a Delegacia de Polícia e apresentado ao delegado de plantão, onde após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão. O rapaz permaneceu preso à disposição da justiça.