Moto furtada em São José foi encontrada em Vargem

A equipe da Polícia Militar, composta pelos cabos Marcienta e Ricardo, foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de veículo abandonado, no domingo, dia 1º.

Pelo local, foi feito contato com o soldado da PM Amauri, que estava de folga e havia localizado uma motocicleta abandonada. Junto ao veículo, havia uma calça de moletom preta, uma calça jeans, uma blusa de moletom cinza e um blusa de moletom azul, dois pares de tênis da marca Nike, dois capacetes da cor preta e uma chave mixa.

A motocicleta estava sem o retrovisor direito. Ao realizar pesquisa via Copom, constatou-se que a motocicleta havia sido furtada no dia 11 de outubro, de acordo com boletim de ocorrência feito pela Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo.

A equipe contatou o proprietário do veículo, que compareceu no local dos fatos com a chave da motocicleta. Os PMs acionaram o guincho e a motocicleta foi apreendida pelo Plantão Policial, bem como as roupas, os pares de tênis, os dois capacetes e a chave mixa.