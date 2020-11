Branco como a neve

Em tempos de eleições, o que mais se houve falar é sobre os candidatos. Para que todos tomem conhecimento, segundo pode-se apurar, a palavra candidato vem lá da antiga Roma, quando o cidadão concorria a um cargo público, ele fazia sua campanha vestido com uma toga branca, simbolizando sua pureza e honradez. Daí a origem do termo candidato: vem de “candidus”, branco brilhante, branco como a neve.

Planos de Governo

Os candidatos a prefeito são obrigados a tornarem públicos seus planos de governo. Assim, qualquer cidadão pode ler suas propostas, que estão disponíveis junto a outras informações na plataforma DivulgaCand 2020, da Justiça Eleitoral. Neste mesmo site é possível ver inclusive a ficha criminal dos candidatos, o que em si só já vale a espiada.

Propostas

Voltando aos planos de governo, fica muito clara a diferença nas estratégias de Amarildo Duzi de Moraes (PSDB), que busca a reeleição, e José Carlos Rossi (PSD), que tenta voltar à prefeitura mais de 30 anos depois de ter administrado a cidade. Enquanto o plano de governo de Amarildo é composto basicamente por uma lista de afazeres e metas a serem atingidas, a de Rossi é uma confusão só. Começa a falar de agricultura, fala de educação, empreendedorismo, tudo em um único balaio, para depois voltar a dividir em tópicos.

Semelhança

Mas ao analisar o plano de governo de Rossi, bastou uma rápida pesquisa copiando algumas frases e jogando os termos no Google para descobrir ao menos dois projetos muito iguais. Um deles é o Pano de Governo Municipal 2021-2024 para Jacuípe (AL) dos candidatos Beron prefeito e Manoelzinho de vice, na coligação PSD (partido de Rossi) e PMN. Outro é o de Antônio Marcos (PSD) prefeito e Edson (PSL) vice, candidatos ao Executivo de Estrela do Norte, em São Paulo. Pode ser diretriz da própria legenda, mas que poderia ter sido melhor apresentada.

Internautas

Faltando uma semana para as eleições, a rivalidade entre os apoiadores dos candidatos está ganhando corpo em grupos de discussão sobre a cidade no Facebook. A cada postagem sobre as eleições aparece uma enxurrada de comentários de apoiadores de Amarildo ou de Rossi. Muitos não clicam na postagem para ler o conteúdo. Apenas aparecem e digitam 45 ou 55, números de Amarildo e Rossi nas urnas respectivamente.

Visita

Neste sábado, dia 7, às 9h, segundo informou o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), o deputado federal tucano Samuel Moreira visitará Vargem e a pedido do vereador, receberá a direção do Hospital de Caridade que deverá reivindicar verbas ao deputado para a instituição.

Circulando

Já está circulando na cidade os 10 mil exemplares da revista de campanha do prefeito Amarildo, onde aparece todo o trabalho que ele realizou nestes quatro anos e também uma parte onde as obras realizadas pelo ex-prefeito Celso Ribeiro, que é seu vice, são mostradas. Ao custo de R$ 1,50 por unidade, a revista traz numa das páginas a palavra Ficha Limpa e Amarildo Fez e em outra, Celso Ribeiro, Ficha Limpa e Também provou que faz. Por ela, pode-se ter uma dimensão do trabalho dos dois líderes políticos em prol de Vargem.