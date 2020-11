Rapaz foi preso após furtar picanha de supermercado

Durante o atendimento de ocorrência de desinteligência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de furto em supermercado do centro, no domingo, dia 1º. O rapaz subtraiu uma peça de picanha e deixou o local.

O solicitante, do supermercado Estrela, informou as características do autor e disse que estava acompanhando ele pela Rua Quinzinho Otávio. A equipe da PM composta pelos soldados Amauri e Emiliano foi até o local e localizou o indivíduo.

O rapaz foi abordado e submetido à busca pessoal, localizando em seu poder o produto furtado. O suspeito já era conhecido nos meios policiais por diversos delitos.

Indagado a respeito dos alimentos informou ter comprado algumas coisas no crédito rotativo de sua mãe e que havia subtraído a peça de picanha, não pagando por ela. A equipe foi até o supermercado uma testemunha confirmou que visualizou o momento que o autor subtraiu a picanha. Diante do fato, o rapaz foi encaminhado ao Plantão de Polícia de São João da Boa Vista.

O delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, permanecendo o rapaz preso à disposição da Justiça.