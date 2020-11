Urnas já estão prontas para as eleições 2020

A equipe da 229ª Zona Eleitoral de Vargem Grande do Sul trabalhou no último final de semana para deixar prontas todas as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais, que acontecerão no próximo dia 15 de novembro.

As urnas das 80 seções eleitorais foram abastecidas com os dados de todos os candidatos e dos eleitores. Ao todo, 31.821 vargengrandenses poderão ir às urnas na cidade, que tem nove escolas onde são realizadas a votação.

Cuidados

A Justiça Eleitoral enviou material de proteção para os mesários que irão trabalhar nas eleições 2020, como álcool em gel, máscaras e face shields, uma proteção de plástico transparente para ser usada em frente ao rosto. Também será disponibilizado álcool em gel para o uso dos eleitores.

Os eleitores também deverão adotar suas medidas de segurança, usando máscara, mantendo o distanciamento social e levando a própria caneta para usar no dia da votação.